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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

18.04.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Pençe Kilit Operasyonu) Maalesef terör örgütünün yerleştiği yerlerde komşu devletlerin, kardeş halkların bu şekilde bir müdahale imkanı olmayınca Türkiye Cumhuriyeti hem kendi topraklarını ve insanlığı korumak için bu hakkı kullanıyor hem de komşu ve kardeş ülkelerden bu terörün arındırılmasına dönük olarak bu desteğini vermiş oluyor" - "Bu saldırganlıkları, bu şiddet eylemlerini şiddetle kınadığımızı Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin, "Maalesef terör örgütünün yerleştiği yerlerde komşu devletlerin, kardeş halkların bu şekilde bir müdahale imkanı olmayınca Türkiye Cumhuriyeti hem kendi topraklarını ve insanlığı korumak için bu hakkı kullanıyor hem de komşu ve kardeş ülkelerden bu terörün arındırılmasına dönük olarak bu desteğini vermiş oluyor." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Teşkilat, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının yaptıkları çalışmalar ve faaliyetlere yönelik sunumlar gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda teşkilatların ramazan ayında çalışmalarına ve faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Çelik, Kanada’nın Toronto kentinde yaşanan saldırıya ilişkin, "Kanada makamlarının bu saldırganları yakalamasını ve bundan sonraki olayları önleyecek tedbirleri almasını bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına ilişkin Çelik, "Mescid-i Aksa'ya dönük, Mescid-i Aksa'nın maneviyetına ve statüsüne dönük bir takım tacizlerin burada gerçekleşmiş olmasından büyük bir üzüntü duyuyoruz. Burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırganlıkları, bu şiddet eylemlerini şiddetle kınadığımızı Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz. Her seferinde daha önce uyarılmasına rağmen maalesef bu şiddet olaylarına karşı karşıya geliniyor. Mescid-i Aksa'nın maneviyatı Mescid-i Aksan'ın statüsü dokunulmazdır, buna herkesin saygı göstermesi gerekir. Bu saygı çerçevesinde davranıldığı zaman hem ramazan ayını hem Paskalya Bayramı'nı hem Hamursuz Bayramı'nı bütün dünyada kardeşçe kutlamak, bütün dünyada barış çevresinde toplamak mümkündür, buna odaklanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nu meşru müdafaa hakkını kullanarak, kendisini terörden korumak üzere başlattığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Bu tabii terör örgütünün yaptığı hazırlıkların tespit edilmesinden sonra bu hazırlıklara imkan vermemek, bu hazırlıkları yerinde imha etmek üzere gerçekleşen bir harekattır. Burada Birleşmiş Milletlerin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan faydalanarak Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesine dayanarak yüksek bir meşruiyetle terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Gönül ister ki terör örgütünün bulunduğu yerlerdeki devletler, komşu devletler, kardeş devletler ve otoriteler terör örgütünü oradan çıkarsınlar, barınmasına müsaade etmesinler ve bu şekilde operasyonlara ihtiyaç kalmasın. Ama maalesef terör örgütünün yerleştiği yerlerde komşu devletlerin, kardeş halkların bu şekilde bir müdahale imkanı olmayınca Türkiye Cumhuriyeti hem kendi topraklarını ve insanlığı korumak için bu hakkı kullanıyor hem de komşu ve kardeş ülkelerden bu terörün arındırılmasına dönük olarak bu desteğini vermiş oluyor."

Salgın sürecindeki normalleşme adımlarına ilişkin Çelik, "İnşallah bundan sonra gerekli uyarıları dinleyerek Bilim Kurulunun aldığı kararlara kademe kademe uyarak daha normal günlere ulaşmayı diliyoruz. Şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, bundan sonra da teşekkür etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​(Sürecek)

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