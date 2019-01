AK Parti Sözcüsü Çelik: “Olağan şüpheliler ortada”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’de ABD askerlerine yönelik yapılan saldırılara ilişkin, "Başkan Trump’ı bu kararından caydırmaya dönük bir provokasyon dizisi olarak bunu görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır alt alta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bu adresi görebilmek için derin bir istihbarata gerek yok” dedi. AK Parti MYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Afrin harekatında ne kadar haklı olduğunun görüldüğünü söyleyen Çelik, Türkiye’nin en yüksek meşruiyetle bu mücadeleyi verdiğinin altını çizdi. Harekatın yapıldığı bölgelerde can güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsur olduğunu belirten Çelik, çeşitli terör örgütlerinin bölgeye hakim olma çabalarına TSK sayesinde son verildiğini belirtti. Akdeniz’de yeni ölümler gerçekleştiğini kaydeden Çelik, Libya açıklarında 120 mülteciyi taşıyan botun battığını hatırlatarak, “Akdeniz’in ölüm denizine dönüşmesi mazlum insanların sorumluluğu değildir, onlara uygun göç yolları oluşturmayanlarındır” diye konuştu. Irkçı devletlerin de bunda büyük sorumluluğu olduğunu söyleyen Çelik, Türkiye’nin ortaya koyduğu tutum sayesinde ölümlerin azaldığını, başka ülkelerin uygun göç yolları oluşturmadığı gibi resmi görevliler vasıtasıyla mazlum insanların botlarının batırıldığını kaydetti. 2015 yılında Akdeniz’de hayatını kaybeden Malili göçmen bir çocuğun karikatürünü gösteren Çelik, küçük çocuğun hikayesini anlattı.

“Fazıl Say ile bir kere daha gurur duyduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say’ın konserine gitmesi ve kuliste neler konuşulduğunun sorulması üzerine Çelik, “Güzel bir konser oldu. Hepimiz çok etkilendik. Fazıl Say ile bir kere daha gurur duyduk” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fazıl Say arasında Truva ile ilgili bir sohbet geçtiğini belirtti.

“Barış görüşmesini baltalamaya dönük olarak bir provokasyon”

Çelik, Afganistan’da yaşanan terör saldırısı ile ilgili, “Bunun barış görüşmesini baltalamaya dönük olarak bir provokasyon olduğunu değerlendiriyoruz. 120 civarında hayatını kaybeden var. Afganistan halkına başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

“Trump’ı bu kararından caydırmaya dönük bir provokasyon dizisi olarak bunu görüyoruz”

Suriye’de ABD askerlerine yönelik yapılan saldırıları değerlendiren Çelik, “Ne zaman doğru bir adım atılmaya çalışılsa, bölgedeki çatışmaları sona erdirecek bir adım atılsa bu provokasyonlar ortaya çıkıyor. O bölgedeki bazı terör örgütlerinin, belki bazı devletlerin bu çekilmeyi engellemek için bir takım eylemler ortaya koyacağı açıktır. Başkan Trump’ı bu kararından caydırmaya dönük bir provokasyon dizisi olarak bunu görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır alt alta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bu adresi görebilmek için derin bir istihbarata gerek yok” dedi.

Güvenli bölgeden ilk aşamada YPG’nin çıkartılmasının söz konusu olduğunu belirten Çelik, “Esas olan Suriye’nin herhangi bir yerinde herhangi bir terör örgütünün bir güç olarak hayatiyetini sürdürmemesi gerekir” diye konuştu.