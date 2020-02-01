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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik:" Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB’nin cazibesi kalmıyor".

AK Parti Sözcüsü Çelik:" Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB’nin cazibesi kalmıyor".

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik:" Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:" Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB’nin cazibesi kalmıyor".

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