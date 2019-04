AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , “Sonucu YSK belirler. Hepimiz de buna saygı duyarız. CHP diyor ki, ’Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak’ diyor. Böyle bir teze sahipseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsun? Bırakın sayım yapılsın. Her hal ve şart altında demokratik rejimde vatandaşımız kazanır, hiç kimse kaybetmez” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’da yabancı basın mensupları ile bir araya geldiği toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Yurt dışında çeşitli basın yayın organlarında Her seçimde olduğu gibi Türkiye’deki seçimlere ilişkin çok sayıda yorumlar çıktığını ifade eden Çelik, "Bu yorumlar içerisinde Türkiye’nin demokratik güveni takdir eden yorumlar olduğu gibi iki aşamaya ayırabileceğimiz üzerinden durulması gereken noktalar var. Birincisi yeterince bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan yorumlar, bir diğeri ise bizim yakinen tanıdığımız kara propaganda merkezlerinin ürettiği propagandalar. Bizim görevimiz doğru bilginin verilmesi. Doğru bilgi verildiğinde gerçek gazeteciler bunu doğru şekilde değerlendirecektir. Kara propaganda merkezlerine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Batı demokrasilerini de takip ediyoruz. Batı demokrasileri adına tartışılan iki konu vardır. Katılım oranın giderek düşmesi. İnsanların giderek demokratik seçimlerin sonuçlarından umutlarını keserek daha merkez kaç hareketlere yönelmesi ya da aşırı sağ ya da aşırı sol gibi popülist söylemlere yönelmesi şeklinde. Türkiye’deki seçimlerde katılım oranı her zaman yüksek olması takdir edilen bir durumdur. Son zamanlarda görüyorsunuz mesela Fransa’daki seçimlerde geleneksel siyasi hareketlerin dışlanıp, yepyeni siyasi hareketlere doğru seçmenin kayması şeklinde kayma söz konusu. Türkiye açısından bakıldığında yüzde 85’lik katılım oranıyla seçimin gerçekleşmesi önemli” ifadelerini kullandı.