AK Parti sözcüsü Çelik: Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler

Ümit UZUN- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’da bir otelde yabancı basın mensupları ile bir araya geldiği toplantı öncesi gazetecilerin seçimle ilgili sorularını yanıtladı İtiraz sürecinin seçim sürecinin bir parçası olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur" dedi. Çelik, itiraz süreciyle ilgili bir soruya da, "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler" yanıtını verdi. “FARK KAPANMAYACAKSA SAYIM YAPILMASINDAN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?” Tek bir vatandaşın bile oyunun zayi olmasını istemediklerini kaydeden Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi maalesef diyor ki, 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak, bizim elimizdeki veriler böyle'. Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak gibi bir teze sahipseniz, sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Bırakın sayım yapılsın. Tek bir vatandaşımızın bile oyu zayi olmasın” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR” Çelik, “Soğukkanlı bir şekilde meseleyi yürütmek lazım. Bunu böyle partiler arası, partilerin tabanlarını oluşturan vatandaşlarımız arasında bir kavga, stres, gerilim alanı haline getirmemek lazım. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kimse kimseye kem gözle bakmasın. Partilerimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.” dedi. Diğer partideki vatandaşın da oyunu koruduklarını ifade eden Çelik, "Bazı yerlerde bizim heba olmuş oyumuz kayda geçiyor. Bazı yerlerde diğer partinin diğer partilerin heba olmuş oyları kayda geçiyor. Aslında buna herkesin saygı duyması gerekir. Diğer partideki vatandaşımızın da haklarını korumuş oluyoruz” şeklinde konuştu. “MAZBATA FETİŞİZMİ TEMELİNDE SÖYLEM ÜRETMEYE GEREK YOK” Ömer Çelik, yürütülen süreçle ilgili çekinecek bir şeyleri olmadığını belirterek, “CHP'nin İstanbul adayı sürekli olarak bu sürece bir güvensizlik doğuracak şekilde açıklamalar yaparken, biz kamera konusunu gündeme getirdiğimizde 'vatandaşa, parti temsilcilerine güvenmiyor musunuz?' diyorlar. Biz bunu şunun için söylüyoruz. Birisi, yürütülen süreçle ilgili bir şüphe, bir spekülasyon ortaya koyduğu zaman, bizim bu konuda çekinecek herhangi bir şeyimiz yok” dedi.