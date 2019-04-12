AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sudan halkının talepleri, bizim taleplerimizdir. Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede beklentimiz halkın demokratik taleplerinin yerine gelmesidir ve Sudan'ın kesinlikle bir iç savaşa sürüklenmemesidir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sudan halkının talepleri, bizim taleplerimizdir. Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede beklentimiz halkın demokratik taleplerinin yerine gelmesidir ve Sudan'ın kesinlikle bir iç savaşa sürüklenmemesidir."
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