AK Parti Sözcüsü Çelik: Süreç YSK'nın uhdesinde yürümektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Genel Merkezi’nde seçim sonuçlarıyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Çelik, ülkede yüzde 85’e yaklaşan bir katılım oranıyla son derece güçlü bir seçim gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Yerli veya yabancı, seçimleri izleyen herkesin bu yüksek katılım karşısında takdirlerini sunduğu bir demokrasimiz var. Dünyanın ileri demokrasilerinde yıllardır yapılan seçimlerde, sürekli olarak katılım oranıyla ilgili bir problemle karşı karşıya kalınıyor. Bu katılım oranı yüksekliği bile tek başına demokrasimizin gücünü, aziz milletimizin demokrasiye bağlılığını gösteren bir husustur. Bu demokrasiyi elde etmek için büyük bedeller ödemiş bir milletiz. Etrafımızda demokrasiye, sandığa ulaşmak için ödenen büyük bedellere baktığımızda ya da bazı sorunları aşmak için ne tür çıkmazlara girildiğini gördüğümüzde, sandık yoluyla sorunlarını ve krizlerini aşan, en zor zamanlarda bile sandığın yol göstericiliğiyle yolunu bulan bir siyasi haritamız olmasından her zaman gurur duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz. Türkiye sağlıklı seçimler yapan bir ülkedir. Seçim konusundaki deneyimi çok yüksektir. Aynı zamanda seçim sonuçlarını şeffaf şekilde ortaya çıkarabilen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her siyasi parti, seçim sonuçlarının yakın olduğunu gördüğü yerlerde ve bir takım hatalar tespit ettiği yerlerde itiraz müessesini çalıştırır. Hiçbir oyun feda olmasını istemiyoruz. Çünkü sandık, demokratik siyasetin, siyasal namusudur. Bu namusu korumak, hepimizin görevidir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi yurt dışı ve yurt içinde saygınlığı olan bir kurumun olduğunu belirten Çelik, “Dolayısıyla, özellikle Ankara ve İstanbul’daki itiraz süreçleri ile ilgili tartışmaları izlerken, tüm bunları aklımızda tutmamızda büyük bir fayda vardır. Ortaya çıkan tabloda şunu görmek gerekir, milletimizin takdiri, demokrasiye inanan siyasiler için her şeyin üzerindedir. AK Parti Genel Merkezi, bu demokrasi mücadelesiyle varlık ve vücut bulmuş, anlamını ve siyasal işlevini bu şekilde kazanmış bir siyasal mücadelenin sembolüdür. Vatandaşımız ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Her siyasi parti, seçim sonuçlarının yakın olduğunu gördüğü yerlerde ve bir takım hatalar tespit ettiği yerlerde itiraz müessesini çalıştırır. Bu iki açıdan önemlidir; Birincisi, seçim sürecinin parçası olan meşru bir müessesedir. İkincisi de, hangi partiden olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın oyunun sandığa yansıması için fevkalade önemlidir. Çünkü, geçersiz oylarla ilgili olarak yeni bir değerlendirme yapılması gerekebiliyor. Bu sebeple YSK’ya başvurarak, hukuki sürecin bu şekilde ilerletilmesi herkesin başvurduğu gayet meşru bir müessesedir. Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda, sandık sonuç tutanaklarıyla, sayım döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

"Çünkü sandık, demokratik siyasetin, siyasal namusudur. Bu namusu korumak, hepimizin görevidir. Son derece olağan bir süreç geçirilirken, sürekli olarak stresi yükselten bir takım açıklamaların yapılması ve bugün akşam saatlerinden itibaren de yurt dışındaki bazı şebekelerin Türkiye’deki bu süreç ile ilgili olarak provokatif açıklamaları yapması karşısında bu hassasiyetlerimizin altını bir kez daha çizmek isterim. Siyasi partiler kampanyalarını yaparak, kendi açılarından görevlerini yerlerine getirdiler. Her seçimin bir karakteri olur ve oradan çıkan bazı sonuçlar olur. Bu sonuçları doğru okumak hepimizin görevidir. Bu noktada, yalan haberler konusundaki duyarlılığımızın altını çiziyorum. YSK’da yürüyen son derece olağan bu süreçle ilgili olarak, sanki bir takım manipülasyonlar yapılıyormuş gibi, sosyal medya başta olmak üzere yapılan bu provokasyonlar, incitici açıklamalar ve vatandaşlarımızı tahrik etmeye dönük bu açıklamalar karşısındaki hassasiyetimizin altını bir kere daha çiziyoruz. Öteden beri Türkiye düşmanı olarak bilinen bazı bilindik isimlerin ve bazı bildik odakların, giderek bu provokasyon dozunu yükseltmesi karşısında bu açıklamaları sağduyulu şekilde yapmak durumundayız."

Konuşmasında, AK Parti’nin seçim broşürlerini dağıttığı sırada kendisine tepki gösterilen Yusuf Özoğul’a değinen Çelik, "Yusuf kardeşimizin oradaki faaliyetini gördünüz. Elinde partisinin verdiği torba, onun içinde broşürler sokak sokak gezdi bu çocuklar ve bu çocuklar memleketleri iyi olsun diye genç yaşlarında bu faaliyetlerin içinde bulundular. Gencecik bir delikanlı uğradığı hakaret karşısında bu olgunluğu göstererek oy verilmesini sağlamaya çalışıyor. Doğru bir şekilde siyaset kurumunun işlemesini sağlamaya çalışıyor. Biz demokrasimize kıymet verdiğimiz için Türkiye’nin büyük gücüne ve büyük gücüne kıymet verdiğimiz için bir kez daha ’İyi ki varsın Yusuf’ diyoruz ve biz o Yusufların her birini tek tek, kapı kapı gezerek olgunlukla sandığa getirmeye çalıştığı tek bir oyun bile heba edilmesini istemiyoruz. Bizim açımızdan da böyledir, diğer partiler de tabi ki kendi oylarına sahip çıkacak" açıklamasında bulundu.

'SANDIĞA GİDEN OYUN TAKİPÇİSİYİZ'

Sonuçlara yapılacak itirazlara karşı duranların esas anormallik içinde bulunduğunu aktaran Çelik, "Oylara sahip çıkma sürecini bir takım provokasyonlara kurban etmeye çalışanlara karşı net duruşumuz vardır. Biz nasıl olur ki o Yusufların yaptığı çalışmadaki sandığa gitmiş oylarda hata görüyorsak, kaydırmalar görüyorsak, itiraz edilmesi gereken sonuçlar görüyorsak ve bu hukuki bir haksa ki haktır. Seçim sürecinin bir parçasıyla, parçasıdır. Ve şimdiye kadar her seçimden sonra her siyasi partinin başvurduğu bir müesseseyse ki öyledir. Buna niye başvurmayalım. Asıl bu müessese çalışıyor diye erkenden sonuç ilan etmiş olanların bir panik içinde ‘Aman bu müessese çalışmasın, her şey şimdi olduğu gibi dursun’ gibi bir yaklaşımla olaya yaklaşmalarında bir anormallik görüyoruz. Biz Yusuf’un ve benzerlerinin yaptığı faaliyetler sonucunda sandığa giden oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın, herkes oyun hakkını versin" diye konuştu.