AK Parti Sözcüsü Çelik: Suudilerle pazarlık yakıştırmaları gayri ahlakidir

Hakime TORUN/ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "Suudilerle pazarlık yapıldığı" iddialarına ilişkin soru üzerine "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Pazarlık yakıştırmaları gayri ahlakidir. Örtbas edilmek için gayret sarfedilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Mesele uzuyorsa ki uzadığını düşünmüyoruz. Bu bizden kaynaklanmamıştır. Başkonsolosluğa girmemiz Suudi tarafının geciktirmelerinden kaynaklanmıştır. Titiz bir araştırma yaptığımız için her şeyi delillere dayandırmak istediğimiz için yapacağımız açıklamanın hakikatın üstünü örten bir açıklama olmaması için zamana ihtiyaç duyuluyor. Gerçek neyse açığa çıkması bizim namus borcumuzdur. Gerçek açığa çıkacaktır. Dünyada hiç kimse bu konuda Türkiye'yi suçlamıyor. Türkiye'nin bu konuda takdir edildiği tablo ile karşı karşıyayız. Sonuçlar ortaya çıkacak sorumlular cezalandırılacak. Bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek diyoruz" dedi.

PARTİMİZDE AFLA İLGİLİ ÇALIŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE

Partimizde afla ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Son noktayı koyunca Cumhurbaşkanımız açıklar. Son noktaya yaklaştığımızı söyleyebilirim."

"MUTABAKAT YOKSA PARTİLER SİYASİ KİMLİKLERİNİ KORUYORLAR"

İttifak süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Çelik, "Her iki partinin de siyasi tecrübeleri var. Her siyasi gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. AK Parti'nin siyasi politikaları bellidir, kurumsallaşmıştır. Cumhurbaşkanımız şahıslara karşı işlenen suçları affetme yetkisinin bizde olmadığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın kıymetinin altını çiziyoruz. AK Parti her yerde aday çıkaracaktır. Bir formüle varılıyor varılmıyor arkadaşlarımız görüşüyor. Mutabakat varsa birlikte hareket edilir. Mutabakat yoksa partiler siyasi kimliklerini koruyorlar. Çeşitli anlaşmazlıklar çıkıyorsa bu ittifak şemsiyesinin yırtıldığı ya da ittifak çatısının yıkıldığı anlamına gelmemektedir" diye konuştu.

"DANIŞTAY YASAYI VE ANAYASAYI ALENEN ÇİĞNEMİŞTİR"

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Çelik şöyle konuştu: "Danıştay konusundaki durumumuz nettir. Danıştay bu kararı vererek kendi sınırları dışında karar verdi. Kendisini yürütmenin yerine koymuştur. Kendini hükümet yerine koymuş, hükümet gibi davranmıştır. Yürütmenin takdir hakkını yok saymıştır. Yürütmenin takdir yetkisini yok sayıp bizzat kendisi kullanmıştır. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Geçmişte yaşadığımız vesayet anlayışının yeniden kendisini kapı aralığından gösterdiğini ortaya koyan bir gelişmedir bu. Kısacası yasayı ve anayasayı alenen çiğnemiştir.