AK Parti Sözcüsü Çelik: Suudilerle pazarlık yakıştırmaları gayri ahlakidir -2

Hakime TORUN/ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "Suudilerle pazarlık yapıldığı" iddialarına ilişkin soru üzerine "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Pazarlık yakıştırmaları gayri ahlakidir. Örtbas edilmek için gayret sarfedilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Mesele uzuyorsa ki uzadığını düşünmüyoruz. Bu bizden kaynaklanmamıştır. Başkonsolosluğa girmemiz Suudi tarafının geciktirmelerinden kaynaklanmıştır. Titiz bir araştırma yaptığımız için her şeyi delillere dayandırmak istediğimiz için yapacağımız açıklamanın hakikatın üstünü örten bir açıklama olmaması için zamana ihtiyaç duyuluyor. Gerçek neyse açığa çıkması bizim namus borcumuzdur. Gerçek açığa çıkacaktır. Dünyada hiç kimse bu konuda Türkiye'yi suçlamıyor. Türkiye'nin bu konuda takdir edildiği tablo ile karşı karşıyayız. Sonuçlar ortaya çıkacak sorumlular cezalandırılacak. Bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek diyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabine Toplantısı sonrasında basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "'İMA YOLLU MHP'Yİ İFADE ETTİĞİNİ' SÖYLEMEK CUMHURBAŞKANIMIZI YETERİNCE TANIMAMAKTIR" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af açıklamasına yanıt veren Çelik şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız imalarla, devrik cümlelerle konuşmayı sevmez. 'İma yollu MHP'yi ifade ettiğini' söylemek Cumhurbaşkanımızı yeterince tanımamaktır. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu. Baştan aşağı yanlış bir değerlendirmedir. Bahçeli'nin açıklamaları siyasi nezakete uygun yaklaşım olmamıştır. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin, milletimizin, bizim kırmızı çizgisidir. KIRICI, ÜZÜCÜ CÜMLELER. BUNUN TEKRARLANMAMASI GEREKTİĞİNİ İFADE EDİYORUZ Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasını reddediyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz. Cumhur ittifakının gerektirdiği siyasi nezakete, ruhuna uymamıştır. Diliyoruz, bundan sonra hassasiyet gösterilsin. Bu şekilde yorumlar üzerinden fikir tesis ederek bu yaklaşımlarla yürümenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu cümleler son derece kırıcı, üzücü cümlelerdir. Biz bunun tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz. PARTİMİZDE AFLA İLGİLİ ÇALIŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE Partimizde afla ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Son noktayı koyunca Cumhurbaşkanımız açıklar. Son noktaya yaklaştığımızı söyleyebilirim." "MUTABAKAT YOKSA PARTİLER SİYASİ KİMLİKLERİNİ KORUYORLAR" İttifak süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Çelik, "Her iki partinin de siyasi tecrübeleri var. Her siyasi gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. AK Parti'nin siyasi politikaları bellidir, kurumsallaşmıştır. Cumhurbaşkanımız şahıslara karşı işlenen suçları affetme yetkisinin bizde olmadığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın kıymetinin altını çiziyoruz. AK Parti her yerde aday çıkaracaktır. Bir formüle varılıyor varılmıyor arkadaşlarımız görüşüyor. Mutabakat varsa birlikte hareket edilir. Mutabakat yoksa partiler siyasi kimliklerini koruyorlar. Çeşitli anlaşmazlıklar çıkıyorsa bu ittifak şemsiyesinin yırtıldığı ya da ittifak çatısının yıkıldığı anlamına gelmemektedir" diye konuştu. "DANIŞTAY YASAYI VE ANAYASAYI ALENEN ÇİĞNEMİŞTİR" Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Çelik şöyle konuştu: "Danıştay konusundaki durumumuz nettir. Danıştay bu kararı vererek kendi sınırları dışında karar verdi. Kendisini yürütmenin yerine koymuştur. Kendini hükümet yerine koymuş, hükümet gibi davranmıştır. Yürütmenin takdir hakkını yok saymıştır. Yürütmenin takdir yetkisini yok sayıp bizzat kendisi kullanmıştır. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Geçmişte yaşadığımız vesayet anlayışının yeniden kendisini kapı aralığından gösterdiğini ortaya koyan bir gelişmedir bu. Kısacası yasayı ve anayasayı alenen çiğnemiştir. DANIŞTAY KARAR VERECEKSE SEÇİMLERİ NİYE YAPIYORUZ? İdarenin, hükümetin hangi işlem ve eyleminin yerinde olup olmadığına Danıştay karar verecekse seçimleri niye yapıyoruz? Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir yetkisini yok sayması, yetkiyi bizzat kendisinin kullanmasıdır. İtirazımız buna dönüktür." "YARGI KARARIYLA MİLLİ KİMLİK KAVGA ETTİRİLEMEZ HASSASİYETİMİZ BU" Milli kimlik tartışmasına ilişkin Çelik, "Milli kimlik kapsayıcı, kuşatıcı olmalıdır. Kimseyi dışlamamalıdır. Kimlik kırıcı olmamalıdır, kucaklamalıdır. Birisi Türk milleti yaklaşımının kapsayıcılığını savunuyorsa Danıştay'ın verdiği kararın savunulması mümkün değildir. Bizim milli kimliğimiz çayın içinde erimiş şeker gibidir. Onu çay kaşığı gibi insanların gözüne sokarak yaşatmıyoruz. Çayın içinde erimiş şeker gibi günlük hayatmızda hergün görüyoruz. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. Anayasaya rağmen vatanseverlik olmaz. Yargı kararıyla milli kimlik kavga ettirilemez hassasiyetimiz bu. Sayın Bozdağ gibi şimdiye kadar hayatı boyunca kimlikçilik yapmamış bir arkadaşımızın sayın Bahçeli'nin açıklamasında Kürt etnik kökenine vurgu yaparak etiketlenmesinin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. İnsanların etnik kökenine göre etiketlenmemesi lazım" ifadelerini kullandı. "SUUDİLERLE PAZARLIK YAKIŞTIRMALARI GAYRİ AHLAKİDİR" Cemal Kaşıkçı cinayetinde "Suudilerle pazarlık yapıldığı" iddialarına ilişkin soru üzerine Çelik, "Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Pazarlık yakıştırmaları gayri ahlakidir. Örtbas edilmek için gayret sarfedilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Mesele uzuyorsa ki uzadığını düşünmüyoruz. Bu bizden kaynaklanmamıştır. Başkonsolosluğa girmemiz Suudi tarafının geciktirmelerinden kaynaklanmıştır. Titiz bir araştırma yaptığımız için her şeyi delillere dayandırmak istediğimiz için yapacağımız açıklamanın hakikatın üstünü örten bir açıklama olmaması için zamana ihtiyaç duyuluyor. Gerçek neyse açığa çıkması bizim namus borcumuzdur. Gerçek açığa çıkacaktır. Dünyada hiç kimse bu konuda Türkiye'yi suçlamıyor. Türkiye'nin bu konuda takdir edildiği tablo ile karşı karşıyayız. Sonuçlar ortaya çıkacak sorumlular cezalandırılacak. Bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek diyoruz" diye konuştu.



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