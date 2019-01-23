AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin geleceğinde söz söylemeye hakkı olan yüce milletimizdir. Millet ne derse o olacaktır. Şimdiye kadar o olmuştur, bundan sonra da o olacaktır." dedi.

Çelik, Tekirdağ Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta demokrasi bayramı kutlanacağını söyledi.

Tekirdağ'ın bayramını şimdiden kutladığını belirten Çelik, "Tekirdağımızın Türkiye'de inşa ettiğimiz istikrara, Türkiye'de yürüdüğümüz 10 yılda 100 yıllık bu yola ne kadar büyük destek verdiğini, 15 yılda yüzyıllar boyu sürecek bir yolculuğu beraber kat ettiğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Çelik, partisinin siyaset anlayışında milletin dediğinin olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin geleceğinde söz söylemeye hakkı olan yüce milletimizdir. Millet ne derse o olacaktır. Şimdiye kadar o olmuştur, bundan sonra da o olacaktır. Dönemimizde genç kardeşlerimizin ve ana kademenin çok çalıştığını biliyorum ama hakikati söylemekten geri durmayacağım. En çalışkanların kadın kollarımız olduğunun farkındayım. Burada birinci teşekkürü kadın kollarımıza veriyorum." şeklinde konuştu.