Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme: 76 kişi yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada yaralanan 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti. Devam eden gerginlikte mahalle sakinleri yabancı uyruklu vatandaşların iş yerlerine ve araçlarına zarar vermişti.

ANKARA EMNİYE MÜDÜRLÜĞÜ: 76 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır.” açıklamasını yaptı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışıldığını belirterek, şunları ifade etti:

Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır.

Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız. Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz.



