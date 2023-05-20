AK Parti Sözcüsü Çelik'ten canlı yayında önemli açıklamalar

Sayın Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanımız arasında görüşme kendi aralarında gerçekleşti. Gayet olağan bir görüşme. Kendileri bir açıklama yapmadan biz bir şey söylemeyiz. Sinan Bey Pazartesi açıklama yapacak. Biz sandık sandık oylara bakarız. Sayın Oğan'ın oy aldığı tek vatan, tek bayrak siyasetlere çok yakın bir kitle olduğunu görüyoruz. Oğan'a oy veren kitlenin Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü siyasete çok daha yakın, benimseyen bir kitle olduğunu görüyoruz.