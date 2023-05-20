AK Parti Sözcüsü Çelik'ten canlı yayında önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk ekranlarında Kürşad Oğuz, Serap Belet ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Sayın Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanımız arasında görüşme kendi aralarında gerçekleşti. Gayet olağan bir görüşme. Kendileri bir açıklama yapmadan biz bir şey söylemeyiz. Sinan Bey Pazartesi açıklama yapacak. Biz sandık sandık oylara bakarız. Sayın Oğan'ın oy aldığı tek vatan, tek bayrak siyasetlere çok yakın bir kitle olduğunu görüyoruz. Oğan'a oy veren kitlenin Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü siyasete çok daha yakın, benimseyen bir kitle olduğunu görüyoruz.
Karşımızdaki ittifakın savrulduğu konulara karşı daha uzak ve karşıdan yaklaşımların olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki herkesin kendi takdiri. Pazartesiyi bekleyeceğiz. Siyasi değerlendirme, müzakere, pazarlık başka şeyler, Pazarlığı kendinize yakın olanlarla, müzakereyi daha dışındaki insanlarla yaparsınız. Pazarlık meselesi hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına ne AK Parti'ye ne Cumhur İttifakı'na uygun değildir.