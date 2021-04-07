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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a sert tepki

07.04.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerine sert yanıt verdi. Çelik, "Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terk etti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından, "Arsız kendini güçlü sanınca, haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış. “Emekli Amiraller talimatı Kılıçdaroğlu’ndan alıyor” sözü arsızlığın dik alasıdır. Müddei iddiasını ispatlayamazsa namussuzdur, şerefsizdir. Mert dayanır, namert kaçar. CHP milletimizle beraberdir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ: SİYASİ AKIL BİTİNCE KÜFÜR ETMEYE BAŞLIYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztrak'ın sözlerine tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terk etti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar.

En büyük namussuzluk kendi partileri adına “iktidarı canlı yayında yargılayacağız” diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır.

CELİK

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En büyük arsızlık, “iktidarı seçimle ya da seçimsiz” göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.

En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır.

En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir."

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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