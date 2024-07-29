AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tan'a tepki: Mavi Vatan omurgasına saldıran konuşmadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

İşte Çelik'in sözlerinden satır başları;

Namık Tan'ın açıklamaları, Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Eleştiri denilebilecek sözler değil. Hiçbir cımbızlama yoktur, Mavi Vatan omurgasına saldıran konuşmadır. Eleştiri ile siyasi savrulmayı karıştırmamak lazım.

CHP Sözcüsü bizim özürüm dilememiz gerektiğini söylüyor. Kendisi Namık Tan'ın sözlerinin Twitter'dan yayınlasın. Mavi Vatanla olduğu kadar Türkiye'nin milli güvenliğini korumakla ilgili vahim kelimeler olduğu görülecek.

Bu olay gündem oldu, biz yine siyasi prensip gereği düzeltirler diye bekledik. Ben 12 saat bekledim ve sonra açıklama yaptım.

Bu olay gündem oldu, biz yine siyasi prensip gereği düzeltirler diye bekledik. Ben 12 saat bekledim ve sonra açıklama yaptım.

Bir diğer gündem konusu Sayın Abbas ile ilgili ortaya koyulan tutumlar. Haftalar önce biz uçakta Netanyahu'nun davet edildiği Cumhurbaşkanımıza bildirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abbas'ı Meclis'e davet edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu siyasi partilerdeki çağrılardan haftalar evvel bu Ankara'dan İstanbul'a uçarken Sayın Cumhurbaşkanımız davet edilmesini söyledi.