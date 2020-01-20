AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

Sözcü Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''CHP yöneticileri Berlin Zirvesi'ni olumlu bulduklarını söylüyorlar. Ama bu zirveye gelene kadar Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden gelen basiretsiz tavırlarını sürdürüyorlar. Bu zirvenin etkili bir sürecin sonunda varılan aşama olduğunu anlamıyorlar.

Sürekli aynı ezberi tekrarlıyorlar. Milli çıkarlarımız adına taraf olduğumuz konuları, tarafsızlık adına etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Herkesle görüşülmeli diyorlar. Örtülü bir cümle bu. Hangi vesilelerle söylediklerine bakınca cümle açılıyor.

Darbecilerle görüşün” diyorlar, “Kendi halkından onbinlerce insanı katledenlerle el sıkışın” diyorlar. Türkiye'nin milli onuruna ve milli çıkarlarına saldıranlara tek söz söylemeden dış politikamıza karşı hasmane davranıyorlar.

Herkesle görüşün” diyen CHP yöneticileri, Cumhurbaşkanımızın Trump'tan Avrupalı liderlere, Putin'de Afrikalı ve Ortadoğulu liderlere dek geniş yelpazede yürüttüğü diplomasiyi görmezden gelerek, Putin'le yürüttüğü başarılı diplomasiyi eleştiriyorlar.