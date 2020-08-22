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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş 'müjde' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

AK Parti Sözücüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'müjde'yle ilgili, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş 'müjde' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz müjdesi sonrası bazı kesimlerce yaşanan 'memnuniyetsizlikle' ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik şunları söyledi:

Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.

Milletimiz özlemlerine kavuşsun, ülkemiz dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam etsin, her bir insanımız sevinsin, gayretimiz ve duamız bunun içindir.

Aziz milletimiz, hürriyetine, bağımsızlığına ve tüm varlıklarına bedelini sonuna kadar ödeyerek sahiptir. Zorluklara karşı yılmadan mücadele ederek dimdik ayaktadır. Herkesin sırt döndüğü mazlumlarla ekmeğini ve suyunu paylaşan bir yüreğe sahiptir.

Karadeniz’de ortaya koyulan gayret, Akdeniz’de verilen mücadele, milletimizin varlığı ve geleceği içindir. Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir. Elde edilen her hayırlı sonuç hakedilmiştir. Bedeli ödenmiştir.

Demokratik kazanımlarımızı gasbetmek isteyenlere, Cumhurbaşkanımızı gayrı meşru yollarla hedef alanlara, milletimizin iradesine göz dikenlere hergün ayrı bir cevap veriyoruz. Karavatan, mavivatan ve gökvatanımızda haklarımızı tavizsiz koruyoruz.

Bu ülke için gayret etmek ve bu ülke için sevinmek büyük bir onurdur. Milletimizin sevincine ortak olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu millet insanlığı sömüren değil, insanlık umudunu inşa edendir. Sevinci ve özlemleri tüm insanlık içindir.


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