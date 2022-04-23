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Ak Parti Sözcüsü Çelik’ten HDP’li Paylan’a sert tepki: 'Bu, ahlaksız bir tekliftir'

23.04.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz." dedi. Çelik, "Bu, ahlaksız bir tekliftir." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Çelik’ten HDP’li Paylan’a sert tepki: 'Bu, ahlaksız bir tekliftir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği kanun teklifine tepki gösterdi.

"BU, AHLAKSIZ BİR TEKLİFTİR"

Ömer Çelik, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclisin çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır. Bu teklif, Azerbaycan'ın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır. İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız. Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz. Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir."

NE OLMUŞTU?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Başkanlığına sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunmuştu. (AA)


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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi HDP Halkların Demokratik Partisi

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