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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı politikacı Wilders'in ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı politikacı Wilders'in ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki

13.04.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı politikacı Wilders'in ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in paylaşımına ilişkin Twitter'dan şunları kaydetti:

"Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve 'yabancı'ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır."


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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Ramazan

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