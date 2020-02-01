AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, İngiltere’nin AB’den çıkışıyla ilgili açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere’nin AB’den çıkışı hakkında resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 47 yıl önce AB’ye katılan İngiltere yerel saatiyle 23.00’te, TSİ ile 02.00’de birlikten resmen ayrıldı. İngiltere’nin AB’den çıkmasını dönüm noktası olarak nitelendiren Çelik, İngiltere bayrağının AB kurumlarından indirilmesini de siyasi ve sembolik olarak bir dönemin bittiğini simgelediğini aktardı. Çelik açıklamasında, “İngiltere artık AB’den çıktı. Kuşkusuz bu bir dönüm noktası. Avrupa yeni bir denge durumu oluşturana kadar AB içindeki tartışmalar devam edecektir. AB ilk defa bir krizi fırsata çevirmemenin sancısını yaşıyor. İngiltere-AB ilişiklerinin bitmesinde bir geçiş dönemi olacak. Ama İngiltere bayrağının AB kurumlarından indirilmesi siyasi ve sembolik olarak eski dönemin kesin olarak bittiğini gösteriyor. AB, birliğe dönük tehdidin hep Rusya ve Çin’den kaynaklandığını düşündü, son zamanlarda buna ‘ABD karşısında Avrupa’nın çıkarlarını korumak’ siyaseti eklendi. Her zaman Birliği dış tehditlere karşı koruma duygusu önde oldu. Şimdi görülüyor ki AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB’nin cazibesi kalmıyor” ifadelerine yer verdi.