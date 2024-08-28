AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın Batı Şeria'da halkın, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz, 'Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok.

"BU ŞEBEKE DURDURULMADIĞI SÜRECE, İNSANLIK TEHDİT ALTINDADIR"

Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı." (AA)

Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: “Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" demiş. Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok.



Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 28, 2024

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır