AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Bu vahşi saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail bir kere daha Ramazan ayında Gazze’ye saldırdı. İnsani açıdan kabul edilemez bu vahşi saldırıyı kınıyoruz. İsrail hiçbir insani değeri dikkate almadığını bir kere daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN GAZZE ŞERİDİ'NE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu Gazze'ye gece saatlerinde hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.

Hava saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

