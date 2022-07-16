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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na "15 Temmuz" tepkisi

16.07.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 15 Temmuz'un yıldönümünde yaptığı paylaşım ve Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün adını zikredemediğini" ifade eden Çelik, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına da değinerek sert ifadeler kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na "15 Temmuz" tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler geldi. 15 Temmuz'un 6. yıldönümü dolayısıyla paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nu "örgütün adını zikredemedi" şeklinde eleştiren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlara da sert sözlerle yüklendi.

Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz Direnişini gölgelemek adına milletimizi şaşırtmayan bir hamle yaptı! Sn Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Sn Cumhurbaşkanımıza saldırdı.

"İSMİNİ ZİKREDEMEDİ"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini tek bir twit ile geçiştirirken Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir dizi paylaşımda bulundu. Üstelik, FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; “milletimize kast eden hain terör örgütü”nün ismini zikredemedi!

Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor…

“Kontrollü darbe” yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

"FETÖ'Yİ TEK SATIRLA GEÇİŞTİRİP..."

15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ’yü tek satırla geçiştirip, devletin başı olan Cumhurbaşkanımızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa’nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar.

Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini dirayetle korumaktadır. Uluslararası ilişkilerimiz, sözleşmelere ve müzakerelere göre yürüyor. Türkiye, müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirmiş; hassasiyetlerini kayıt altına aldırmıştır.

Şimdiki CHP yönetiminin Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda karnesi kırıktır ve notu ortadadır. CHP yönetimi, Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Suriye’den Karabağ’a kadar bir dizi meselede Türkiye’nin hasımlarının yanında konumlanmıştır.

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Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik

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