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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten müsilaj açıklaması

07.06.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çelik, Marmara'daki müsilaj problemiyle ilgili, "Biyolojik Arıtma Tesisleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu, 'Temel Atmama töreni' düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunu görmüş olduk. Acil eylem planı hemen devreye girdi. 3 yıl içerisinde tamamlanacak." dedi. Çelik, HDP'ye yeniden kapatma davası açılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten müsilaj açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklama yapmak üzere kameraların karşısına çıktı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusuyla ilgili yakın takibimizden bahsetmiştim. Hepimiz bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı takip edilecek. Kuşkusuz tabiat rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır.

Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz. Deniz salyası sorununu çok ciddi bir sorun olarak ele alıyoruz. Bu vesileyle Biyolojik Arıtma Tesisleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu, Temel Atmama töreni düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunu görmüş olduk. Plan hemen devreye girdi. 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu sorunla en güçlü şekilde mücadele etmeliyiz. Partimiz gerek mecliste gerek genel merkezde bu konunun yakın takipçisi olacak. Gündemimizde kalmaya devam edecek. Atılan her adım, yapılan her iş yakın bir şekilde takip edilecek.

AHMET ŞIK'A TEPKİ

Milletvekili sıfatı taşıyan bir kişinin 'devlet katildir, seri cinayetler işliyor' demesi... Biz bu üslubu silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan üslup. Bu ülkenin meşruiyetine inanan herkesin bu milletvekilini lanetlemesi gerekir. Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? Siz devletin politikalarını eleştirirsiniz. Bir memlekette muhalefet varsa, ister entelektüel, insan siyasi açıdan tarihteki olaylar ve siyaset uygulamaları eleştirilir. Bir devlete 'katil' demek o devlete millet tarafından verilmiş meşruiyetine saldırı demektir. Söylenen söz, silahlı terör örgütlerinin üslubuyla milletvekili sıfatıyla yapılıyor demektir. Hakkında soruşturma açılmış zaten. Muhalefetten bazılarının da 'arkadaşımızdır, dostumuzdur, onurumuzdur' diye sahiplenme açıklamaları var. Bunlar kendi partilerin meşruiyetini tartışmaya açar. Bugün silahlı terör örgütü mensubu konuşsa bunları söyleyecek. Yargı soruşturmasını açmış, kararını verdikten sonra parti olarak üzerimize düşen vazife olursa gereğini yerine getiririz.

HDP'YE YENİDEN KAPATMA DAVASINA İLK YORUM

HDP dosyası iade edilmişti, zannediyorum eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç.

AK Parti'nin kurulduğundan beri pek çok seçim başarısını gerçekleştirdiği gibi bu belde seçimine Cumhur İttifakı olarak tek bir aday olarak girdi. Bizim bu kadar seçim başarımız olduğu için bu meselenin bazı partiler tarafından niye bu kadar büyütüldüğünü merakla izledik. Tabii ki çok kıymetli bir beldemiz. Biz bu beldede seçimi kazanacağız, oradan da iktidara yürüyeceğiz propagandası yapanların aldığı oy ortada. Biz pek çok seçime giriyoruz. Dediğimiz gibi seçimler zamanında yapılacak.

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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi deniz salyası

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