AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları:

Geçtiğimiz günlerde bir ülke itiraf ederek yaşlılarımızı koruyamadık dedi. Yaşlı insanların bakımevlerinde içlerinde bulunduğu koşullar özellikle AB'de dramatik fotoğraflar veriyor. Üst sıralarda olan devletlerin insan odaklı sağlık politikasından ne kadar uzak olduğu görüldü. Ülkemiz açısından son derece sevindirici. İktidarımızda sağlık alanındaki devrimler, ortaya çıkan güçlü altyapı, gerek hastalıklara müdahale, gerek hastaların barındırılması açısından önemli.

Virüs bütün bildiğimi kabulleri altüstü edeceği yeni bir döneme kapı aralanacağı görülüyor. Neo liberal küreselleşmenin nasıl olacağı ile ilgili tartışmalar büyük bir ivme ile güçleniyor. DSÖ Başkanı da söyledi. Bir aşı bulunduğu zaman bunun herkese nasıl eşit dağıtılacağı en önemli küresel adalet taleplerinden birisi olacak.

DARBE TARTIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Daha önce başlayan bir takım antidemokratik sözler, anti demokratik iddialar dalgası yükselmişti. Bu koronavirüs salgını ile durulmuş gözüküyordu fakat yeniden yükseldi. Aynı partiden, CHP'den geldi bu. Şöyle bir hassasiyeti koruyama çalışıyoruz. Korona ile mücadelede insanımızın sağlığı bütün enerjimizi ayırmaya çalışıyor fakat bugünlerde bile hız kesmeyenlere cevap verme zaruriyeti de kaçınılmaz oluyor. Bu saldırı karşısında susamazdık. Bu hükümet seçimle ya da başka şekilde gidecek diyenlere ne genel başkanlarından ne de yöneticilerinden uyarı gelmiyor. Hükümet darbe tartışması açıyor biçiminden siyasi yalan ortaya atıldı. Tartışmayı açanlar biz değiliz. Esasında memleket meselelerini konuşmaya mecali olmayanlar, öneri getiremeyenler, partimizi bununla suçluyorlar. Ortada olan bir durum var.