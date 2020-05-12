AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları:
Geçtiğimiz günlerde bir ülke itiraf ederek yaşlılarımızı koruyamadık dedi. Yaşlı insanların bakımevlerinde içlerinde bulunduğu koşullar özellikle AB'de dramatik fotoğraflar veriyor. Üst sıralarda olan devletlerin insan odaklı sağlık politikasından ne kadar uzak olduğu görüldü. Ülkemiz açısından son derece sevindirici. İktidarımızda sağlık alanındaki devrimler, ortaya çıkan güçlü altyapı, gerek hastalıklara müdahale, gerek hastaların barındırılması açısından önemli.
Virüs bütün bildiğimi kabulleri altüstü edeceği yeni bir döneme kapı aralanacağı görülüyor. Neo liberal küreselleşmenin nasıl olacağı ile ilgili tartışmalar büyük bir ivme ile güçleniyor. DSÖ Başkanı da söyledi. Bir aşı bulunduğu zaman bunun herkese nasıl eşit dağıtılacağı en önemli küresel adalet taleplerinden birisi olacak.
DARBE TARTIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Daha önce başlayan bir takım antidemokratik sözler, anti demokratik iddialar dalgası yükselmişti. Bu koronavirüs salgını ile durulmuş gözüküyordu fakat yeniden yükseldi. Aynı partiden, CHP'den geldi bu. Şöyle bir hassasiyeti koruyama çalışıyoruz. Korona ile mücadelede insanımızın sağlığı bütün enerjimizi ayırmaya çalışıyor fakat bugünlerde bile hız kesmeyenlere cevap verme zaruriyeti de kaçınılmaz oluyor. Bu saldırı karşısında susamazdık. Bu hükümet seçimle ya da başka şekilde gidecek diyenlere ne genel başkanlarından ne de yöneticilerinden uyarı gelmiyor. Hükümet darbe tartışması açıyor biçiminden siyasi yalan ortaya atıldı. Tartışmayı açanlar biz değiliz. Esasında memleket meselelerini konuşmaya mecali olmayanlar, öneri getiremeyenler, partimizi bununla suçluyorlar. Ortada olan bir durum var.
TSK'ya da atılan bir iftira. Kendi getirdikleri gündemden sonra, darbeye karşı niye önlem almıyorsunuz diye, savunma bakanını görevden alın diye kaosa yol açıyorlar. Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur. Hükümet işinin başındadır. Bütün kurumlar anayasal çerçeve içinde görevlerini icra etmektedirler. Tedbir alınması gereken tek şey bu iflah olmaz zihniyetin nasıl iflah edileceğidir. Maalesef o da bizim uzmanlık alanımızın dışında bir konudur.
'ELÇİLİĞİMİZ YAKININA DÜŞEN ROKET BİZİM AÇIMIZDAN ASLA KABUL EDİLEMEZ'
Libya'da önemli gelişmeler oluyor. Darbeci Hafter, Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Burada 9 Mayıs'ta atılan roketler elçiliğimizin çok yakınlarına düştü. Bunu güçlü bir şekilde kınadık. Hafter savaş suçu işlemektedir. BM dahil olmak üzere tüm uluslararası kurumlar ve devletlerin o şekilde muamele etmesi esastır. Elçiliğimiz yakınına düşen roket bizim açımızdan asla kabul edilemez. İnsanımız hedef olursa darbeci güçleri meşru hedef kabul edeceğimizi açık bir şekilde söylüyoruz.
İYİ PARTİ'NİN HDP'DEN YARDIM İSTEDİĞİ İDDİASI
Tartışmaları izliyoruz. Bizim bir ittifakımız var Cumhur İttifakı. Açık ve aleni bir şekilde güçlenmek için çalışıyoruz. Ama karşımızda Millet İttifakı aynı durumda değil. Millet İttifakı kimlerden oluşuyor. Buradan mahçubiyetle karışık bir ittifak söz konusu. Bunu açıklamaları lazım. HDP, biz yokmuşuz gibi davranmanız kurallara uygun değil diyorlar. Diğerleri ise ittifak halinde değiliz diyor. Bunu CHP'ye de sormamız lazım. Bir gizemlilik söz konusu. Bu ittifak kimlerden oluşuyor. Bunu vatandaş bilmek zorunda. İnkar ediyorlar.