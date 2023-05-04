AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist dergisine sert tepki: Ders almış olmaları lazımdı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşemişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar."