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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist dergisine sert tepki: Ders almış olmaları lazımdı

04.05.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, The Economist dergisinin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağa tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist dergisine sert tepki: Ders almış olmaları lazımdı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşemişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik the economist

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