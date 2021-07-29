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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yangınlarla ilgili açıklama

29.07.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya’nın Manavgat ilçesi ile Adana ve Osmaniye’de çıkan orman yangınlara ilişkin, “İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yangınlarla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya’da ve Osmaniye’de çıkan yangınlar ve Adana’da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan’da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor.

Manavgat’taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye’de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı.

İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı” ifadelerine yer verdi.

"4 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

Sözcü Çelik, paylaşımının devamında, “Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan’daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.

Kozan’daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız.

Kozan’da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşerilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun” dedi.

(İHA)

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yangın Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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