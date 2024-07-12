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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YRP'li Aydal'a sert tepki! "Çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık"

12.07.2024 15:41
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerini çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık olarak niteledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YRP'li Aydal'a sert tepki! "Çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" söyleminde bulunmuştu. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Aydal'ın bu ifadesine sert tepki geldi.

"ÇİRKİN BİR ŞUURSUZLUK VE SAYGISIZLIK"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerinin çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık olduğunu belirtti.

"HADDİ AŞMAKTIR"

Bu sözleri şiddetle kınadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir. Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express
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Ömer Çelik Yeniden Refah Partisi ak parti
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