AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir."
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