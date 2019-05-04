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AK Parti Sözcüsü Çelik: “Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 21:31 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “PKK ve kollarının ülkemize dönük terör saldırıları, nereden gelirse gelsin en güçlü karşılığı görecektir” dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hakkari ve Suriye’nin Azez bölgesinde terör saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “PKK ve kollarının ülkemize dönük terör saldırıları, nereden gelirse gelsin en güçlü karşılığı görecektir” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hakkari ve Suriye’nin Azez bölgesinde terör saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “Hakkari’de ve Suriye’de alçak terör saldırıları sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasının devamında PKK ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, “Şehitlerimizin eşsiz fedakarlıkları bu ülkenin en büyük emanetidir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. PKK ve kollarının ülkemize dönük terör saldırıları, nereden gelirse gelsin en güçlü karşılığı görecektir. Terör konusunda çifte standart içinde olanlar, terör örgütlerine yardım edenler geçmişteki olaylardan ders çıkarmalıdır. Bir terör örgütüne karşı diğerine destek verenler, ahlaki ve siyasi olarak terörle mücadele meşruiyetine sahip değillerdir” dedi.

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