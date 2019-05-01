AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP'nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP'nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz."
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