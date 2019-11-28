HABER

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 00:25 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir’imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik olumsuz ifadeler içeren yazılar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapılmaya başlandığını belirten Çelik, “İçişleri Bakanımız konuyu bizzat takip etmektedir. İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin ’birkaç çocuk yapmıştır’ denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir’imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız bu kardeşliği net ifade etmişti”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kardeşliği net bir şekilde ifade ettiğini hatırlatan Çelik, açıklamasının devamında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kardeşliği net ifade etmişti: ’Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her türlü provokasyona karşı geçmişte şu tespiti yapmıştı: ‘Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur.’ Gerek bizlere ulaşarak, gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı

Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya çağrı! 'Ciddiye alın'

İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Liseli genç kızın korkunç ölümü! Duyan oraya akın etti!

İBB burs sonuçları sorgulama 2019? Burs sonuçları nasıl sorgulanır?

2019 İBB burs sonuçları sorgulama

İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.