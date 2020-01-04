AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" başlığıyla yapılan haberleri yalanladı.

Çelik, "Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan provokatif haberler son derece üzücüdür. 'Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı' şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir. Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz. Şehadet mertebesine erişmiş her bir şehidimize devletimiz ve milletimiz şükran duygularıyla sahip çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Şehidimizin cenazesine devlet erkanı her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır. Söz konusu haber, hükümetimizi ve ordumuzu ayrımcılıkla itham eden bir yalan haberdir. Zaten en başta şehitlerimizi mezheplerine göre ayırarak zikretmek başlı başına hastalıklı bir tavırdır. Şehit en yüce mertebeye ulaşmıştır. Her türlü aidiyetin ötesinde yüce bir makamdadır. Şehitleri mezheplerine göre ayıran haber dili sorumsuz ve ahlak dışıdır."