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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Tam bir yalan haber örneğidir. Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı. MSB'den yapılan açıklamada "Şehit Işık'ın cenaze törenine 169 askeri personel katıldı" denildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" başlığıyla yapılan haberleri yalanladı.

Çelik, "Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan provokatif haberler son derece üzücüdür. 'Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı' şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir. Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz. Şehadet mertebesine erişmiş her bir şehidimize devletimiz ve milletimiz şükran duygularıyla sahip çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Şehidimizin cenazesine devlet erkanı her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır. Söz konusu haber, hükümetimizi ve ordumuzu ayrımcılıkla itham eden bir yalan haberdir. Zaten en başta şehitlerimizi mezheplerine göre ayırarak zikretmek başlı başına hastalıklı bir tavırdır. Şehit en yüce mertebeye ulaşmıştır. Her türlü aidiyetin ötesinde yüce bir makamdadır. Şehitleri mezheplerine göre ayıran haber dili sorumsuz ve ahlak dışıdır."

"YALAN HABER ÜRETMEK ŞEHİTLERİMİZE SAYGISIZLIKTIR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, hiçbir şehidin cenazesine katılımda ayrımcılığın söz konusu olamayacağını belirterek, "Şehidimizin içinden çıktığı milletimiz, şükran duygularıyla ve rahmet dileyerek tüm şehitlerimizin cenazelerine sahip çıkmaktadır. Şehidimiz, devlet erkanı adına Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz ve 9'u general ve amiral olmak üzere subay, astsubay, er ve erbaş her düzeyden silah arkadaşı tarafından uğurlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz ülkemiz için en yüksek fedakarlığı üstlenerek, birlik içinde onurlu ve hür yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar. Onların cenazeleri üstünden yalan haber üretmek ve ayrımcılık yapmak en büyük sorumsuzluktur ve şehitlerimize yapılan saygısızlıktır.

Milletimiz ve devletimiz tüm şehitlerimizi aynı şükran duygularıyla, rahmet dileyerek, ebediyyen saygıyla anacaktır. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun."

MSB'DEN AÇIKLAMA: ŞEHİT IŞIK'IN CENAZE TÖRENİNE 169 ASKERİ PERSONEL KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) şehit piyade sözleşmeli erler Berkay Işık ile Ayhan Çam'ın cenaze törenlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Işık ve Çam'ın Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2 Ocak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldukları anımsatılan açıklamada, şehit Işık'ın naaşının İstanbul İkitelli Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta, şehit Çam'ın naaşının da memleketi Çorum Umurludağ'daki cenaze töreninin ardından Eskiçeltik köyünde toprağa verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehit P. Söz. Er Berkay Işık için cemevinde düzenlenen cenaze törenine 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever başta olmak üzere garnizonda görevli 9'u general/amiral, toplam 169 askeri personel katılım sağlamış, şehit P. Söz. Er Ayhan Çam için memleketi Çorum Umurludağ'da düzenlenen cenaze törenine ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Çorum Garnizon Komutanı ve garnizonda görevli askeri personel katılım sağlamıştır.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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