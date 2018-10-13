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AK Parti Sözcüsü Çelik: Yargısal akış şu aşamada tamamlandı, dayatmalara prim verilmedi (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'nun serbest bırakılmasına ilişkin bir soru üzerine "Gelinen aşamada,  yargısal akış en azından şu aşamada tamamlandı.

Akif ÖZDEMİR, ADANA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'nun serbest bırakılmasına ilişkin bir soru üzerine "Gelinen aşamada, yargısal akış en azından şu aşamada tamamlandı. Suçu sabit görülerek belli bir oranda ceza verildi bu şahsa, daha sonra yattığı süreye sayılarak tahliye edildi. Karşı taraf bunu temyize götüreceğini söylemiştir. Bu safhada yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek. Gün ve saat vererek Türkiye'yi hiç bir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir dille hükümeti tehdit ederek, haddini aşarak bu şekilde yaklaşımlar ortaya konulduğunda hiçbir şekilde prim verilmedi. O twitler atıldığı zaman, o açıklamalar yapıldığı zaman Türkiye'yi birileri haddini aşan bir şekilde tehdit etmeye kalktığı zaman, bunların hiçbirine Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından prim verilmedi. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddine düşmez. Amerikan yönetiminin ciddi bir ders alması gerekir. Türkiye hiç bir taviz vermemiştir. Geri adım atmamıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çelik, ABD'li rahip Brunson'nun serbest bırakılmasına ilişkin bir soru üzerine "Cumhurbaşkanımızın baştan beri tavrına dikkat edildiği zaman, hiç bir şekilde bu dayatmalara prim vermeyen; Türkiye'nin kendi yolunda gitmesi, kurumaların kendi kararlarını vermesi konusundaki kendi takvimlerine uyması konusundaki iradelerinin korunması şeklinde bir tutum aldığı ortadadır. Gelinen aşamada yargısal akış en azından şu aşamada tamamlandı. Suçu sabit görülerek belli bir oranda ceza verildi bu şahsa, daha sonra yattığı süreye sayılarak tahliye edildi. Karşı taraf bunu temyize götüreceğini söylemiştir. Bu safhada yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek. Gelen eleştirilere bakıldığında 'bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı' şeklindedir. Bu sürecin iyi takip edilmemesi sonucunda bir yaklaşım. Gün ve saat vererek Türkiye'yi hiç bir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir dille hükümeti tehdit ederek, haddini aşarak bu şekilde yaklaşımlar ortaya konulduğunda hiçbir şekilde prim verilmedi. O twitler atıldığı zaman, o açıklamalar yapıldığı zaman, Türkiye'yi birileri haddini aşan bir şekilde tehdit etmeye kalktığı zaman bunların hiçbirine Türkiye tarafından Cumhurbaşkanımız tarafından prim verilmedi. Bu ciddiye alınmadı. 'şu gün şu saatte bırakın' gibisinden ifadelere olumlu yaklaşılmamıştır. Yargısal akışın kendi doğası ve ritmi, takvimi içerisinde akması konusundaki olayın altı çizilmiştir. Amerikan yönetiminin de şunu anlamış olması gerekir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, kurumları ve hükümeti hiç bir şekilde bu dayatma dili ile muhatap olmaz, herhangi bir prim vermez. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddine düşmez. Amerikan yönetiminin ciddi bir ders alması gerekir. Türkiye hiç bir taviz vermemiştir. Geri adım atmamıştır" diye konuştu.

(SUUDİ GAZETECİ) "ENİNDE SONUNDA BU EYLEM NASIL OLMUŞ, KİMLER YAPMIŞ ORTAYA ÇIKACAKTIR"
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Saygın bir gazetecinin öldürülmesi ile ilgili olarak son derece spekülatif iddialar vardır. Güçlü bir şekilde soruşturulacak. Böylesi bir eylem demokratik dünyanın bütün değerlerine saldırıdır. Asla affedilmeyecek, üstü örtülmeyecek bir eylemdir. Kendi topraklarımızın içinde bu şahsın kaybolması söz konusudur. Çalışmalar hassasiyetle devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Bu, Türkiye'nin asla meşru görmeyeceği bir eylemdir. Eyleme kalkışanlar varsa ağır sonuçları olur. Hassasiyetimiz çok yüksektir. Eninde sonunda bu eylem nasıl olmuş, kimler yapmış ortaya çıkacaktır. Belli sonuçlar ortaya çıktığında dünya ile paylaşılacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın bu meseleyi sonuna kadar takip edip açığa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü
-Çelik'in konuşması
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