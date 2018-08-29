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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz."


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