AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik:"\u0130srail se\u00e7imlerini takip ediyoruz. \u00dcz\u00fcc\u00fc olan \u015fudur ki, \u00e7e\u015fitli konularda rakiplerin aras\u0131nda fark olsa da Filistinlilere d\u00fc\u015fmanl\u0131k konusunda hepsi yar\u0131\u015f halinde." Kavgaya gidip \u00f6yle bir manzara ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131lar ki...K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: YSK, karar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ya ayd\u0131nl\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacak ya kaosa s\u00fcr\u00fckleyecek (3)Mevl\u00fct Uysal: "B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece se\u00e7imlerinin iptal edilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum"