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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, karar için "Olabilecek en kötü karardır" ifadesini kullandı.
Ak Partili Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Çelik, bunun olabilecek en kötü karar olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklaması, olabilecek en kötü karardır. Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır bu. Bu karar, işlerin daha da kötüleşmesi için atılmış bir adımdır. ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır. Filistin sorunu tüm sorunların anasıdır. Bu sorunun adil bir çözüme kavuşmasını engelleyen her adım, tüm dünyayı etkiler. Maalesef ABD yönetimi aldığı kararlarla çözüme değil, çözümsüzlüğe destek veriyor. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararından sonra Filistinlileri temel sağlık ve eğitim hizmetinden yoksun bırakacak bu adımı atması, adil çözüm arayışlarına sabotajdır. Aynı Kudüs konusunda olduğu gibi tüm dünya bu haksız karara karşı dayanışma içinde olmalıdır. Verilecek en iyi cevap UNRWA’ya yapılacak mali yardımların artırılmasıdır. ABD yönetiminin bu gayri meşru kararına karşı dünyanın vicdandan, meşruiyetten ve siyasi adaletten yana tavır almasının tam zamanıdır. Filistinliler için yapılacak her bir yardım, siyasi adalet için bir adım atmak anlamına gelecektir."

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