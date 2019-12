AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Adil Öksüz açıklaması

“Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan stratejik bir denklemdir” TANAP’ın Avrupa Bağlantısının Edirne’de düzenlenen törenle gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, “Bu Türkiye’nin nasıl bir enerji köprüsü olduğunu enerji üzerinden nasıl bir barış köprüsü olduğunu gösteren bir projedir. Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan stratejik bir denklemdir. TANAP Projesi Türkiye’de 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek Avrupa’ya ulaşıyor. Avrupa’nın bir kere daha Türkiye’den ayrı düşünülemeyeceği, güvenlik ve ekonomik ihtiyaçlarının özellikle de enerji arzı ihtiyacının Türkiye’ye bağlı olduğu ve Türkiye’nin buna pozitif katkı yaptığı görülmüştür. Gelecek yıl 10 milyar metreküp Avrupa’ya ihraç edilecek kalan 6 milyar metreküp ise Türkiye için ayrılacak. Ek yatırımlarla TANAP’ın kapasitesinin önce 24 ardından 31 milyar metreküpe çıkması planlanıyor. Tüm bu stratejik yatırımlarla Türkiye bölgesinde önemli bir güç olduğunu önemli bir enerji merkezi olduğunu gösterirken aynı zamanda da bölgesel barışa ve istikrara verdiği önemi de göstermektedir” ifadelerini kullandı. Çelik, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin çalışmalarını başlatmak için Ocak’ta Türkiye’ye geleceğini söyledi. Çelik, İsrail’in işgali altındaki topraklarda yeni yerleşim birimlerine onay vermesine ilişkin ise şunları belirtti: “Bunun başlatılması için El Hisbe’deki Filistinlilere ait 50 bin konutun yıkılması gerekiyor. Bu işgal altındaki kanunsuz bölgelere yapılan her yeni yerleşim yerine koyulan her yeni tuğla şiddeti artıran bir adımdır. Buraya konulan her bir tuğla iki devletli çözüm projesini ortadan kaldıran bir yaklaşımdır. İki devletli çözümün manasını ortadan kaldıracak şekilde gelişmelere imza atılmakta. Bu açık bir işgal ve açık bir zulümdür. Uluslararası toplumun burada sesini yükseltmesi gerekmektedir.”

“CHP tarihi boyunca her cumhurbaşkanlığı seçimini krize çevirmiştir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun, "Türkiye’nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var" açıklamasına karşılık Çelik, şunları kaydetti:

“Bir siyasetçi Türkiye’nin Anayasası yoktur diyorsa kendi partisi için partimizin meşruiyeti yoktur demiş oluyor ya da kendi milletvekillerinin meşruiyetini ortadan kaldırmış oluyor. Türkiye’nin bir anayasası vardır. Türkiye’nin anayasaları her zaman eleştirilmiştir. Yeni anayasada tabi ki bir takım değişiklere uğrayabilir. CHP tarihi boyunca her cumhurbaşkanlığı seçimini krize çevirmiştir. Çünkü cumhurbaşkanlığı makamını geçmişteki düzenlemelerde bir vesayet makamı olarak gördükleri için bunu kendi kişisel demokratik refleksiyle aşan cumhurbaşkanları oldu ama makamı bu şekilde gördükleri için siyasi seçilmişlerin üzerinde bir kırbaç olarak gördükleri için her cumhurbaşkanlığı seçimini CHP bir seçim olmaktan çıkarmış ve bir rejim krizine dönüştürmeye çalışmıştır. Son dönemde de bunu yapmaya çalışıyorlar.”