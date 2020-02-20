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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Almanya’daki saldırıya ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya’nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen saldırıları, "Avrupa’yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşeti" olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Almanya’daki saldırıya ilişkin açıklama

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Bu korkunç saldırı, Avrupa’yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştiren ırkçı grupları Avrupa’nın DEAŞ’ı olarak nitelendiren Çelik, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa’nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar ’Avrupa’nın DEAŞ’ıdır. Geçmişte anti-semitizm ile Avrupa’ya yaşattıkları korkunç acıları şimdi İslam düşmanlığı ile yeniden hedefliyorlar. İnsanlık düşmanı bu şebekeler, politik söylemler ve medya dili ile cesaretlendiriliyor. Aşırı sağcı, ırkçı, faşist bu şebekelerin DEAŞ’tan farkı yoktur."

(İHA)

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Ömer Çelik Almanya

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