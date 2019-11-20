AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’li Özkoç’a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Hiç kimse bizim Grup Başkanvekilimizi tehdit edemez, hiç kimse Meclis’teki bir kadın milletvekilini tehdit edemez” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çelik, "Bu saldırı neticesinde bir öz eleştiri yapacaklarına, birazcık ıslah olacaklarına dair beklentileri boşa çıkaran açıklamalar yapmaya devam ediyorlar” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğrayan başörtülü kadınları arayarak destek verdiklerini ve yanlarında olduklarını söylediğini hatırlatan Çelik, "Son zamanlarda sokaklarda, metroda insanlara hayat tarzı yüzünden, düşünceleri yüzünden benzer saldırılar meydana geldi. Şimdi bu saldırı zihniyetinin maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekilinin şahsında somutlaşması bizim için şaşırtıcı değil ama Türkiye için tabii ki üzüntü verici bir durumdur” dedi.

“Bu saldırıyı yapan şahsı, kullandığı ifadeleri lanetliyoruz ve kınıyoruz”

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu saldırıyı yapan şahsı, kullandığı ifadeleri lanetliyoruz ve kınıyoruz. Arkasından açıklama yapıyor ’Türkiye’nin gündemi başka, Sayın Cumhurbaşkanı bizi tehdit ediyor.’ diyor. Asıl tehdidi yapanlar kendileridir kendilerinin siyasi geleneği bir tehdit geleneğidir, bir vesayet geleneğidir. Bunlar geçmişte de ’Susturun.’ diye başlarlar, ’Haddini bildirin.’ diye devam ederler, daha sonra da işi darbe destekçiliğine vardırırlar."

Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman demokratik birtakım cümleler kuruyor ama ne darbe çağrısı yapan kendi partisindeki milletvekillerine karşı bir süreç işletiyor ne bunları susturuyor ne de şimdiye kadar bu Grup Başkanvekili’nin bizim Grup Başkanvekili’mize karşı bu tehdit eden ifadelerine karşı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı’mızın bu nefret söylemine, saldırganlığa karşı ortaya koyduğu tutumu ise tehdit olarak algılıyor. Çünkü bunlar tehdidi sadece kendilerinin yapabileceklerini düşünürler. Bunlar herhangi birine saldırdıkları zaman kimsenin karşı koymayacağını zannederler, zihniyetleri bununla yerleşmiş” ifadelerini de kullandı.