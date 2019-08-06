AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kaz Dağları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kaz Dağları ya da Türkiye’nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak yüksek bir hassasiyete sahibiz. Söz konusu yer Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta. Bu izinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiştir. Bizden önce kaldırılan bir sit izni söz konusudur. Siyanürle arama gibi bir işlem kesinlikle söz konusu değildir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, Kaz Dağları bölgesinde gerçekleştirilen altın arama faaliyetlerine karşı sosyal medya üzerinden gösterilen tepkilere ilişkin önemli açıklamada bulundu. Çelik, “Kaz Dağları etiketiyle yapılan gündem söz konusu. Kaz Dağları ya da Türkiye’nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak yüksek bir hassasiyete sahibiz. En çok övündüğümüz konulardan bir tanesi hükümetlerimiz döneminde yapılan ağaçlandırma faaliyetleridir. Bu bahsedilen madenin Kaz Dağlarında olduğu şeklindeki haberlerin yalan olduğu açıktır. Arada 40 kilometre mesafe var. Olan yer Kaz Dağları değildir. Burada kesilen ağaçların tamamının yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği burada yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da gerçekleştirilecektir. Söz konusu yer Kaz Dağlarına 40 km uzaklıkta. Bu izinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiştir. Bizden önce kaldırılan bir sit izni söz konusudur. Siyanürle arama gibi bir işlem kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın galoş giyerek tarlaya girmesini eleştirmesi üzerine bir değerlendirmede bulunan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın halkımızla ilişkisini, halkın içinden bir lider olmasını, halkımızla iç içe olmasını eleştirecek son kişi CHP Genel Başkanıdır. Cumhurbaşkanımız ile halkımız arasında bir perde yoktur, mesafe yoktur. O gün ki tören sırasında gerçekleşmiş bir olaydır. Sürekli olarak vatandaşımızın evindedir, sofrasındadır. Kendisi taziye evine giriyor bu şekilde” diye konuştu.