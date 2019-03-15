HABER

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yeni Zelanda’daki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda Christchurch’te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda Christchurch’te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları bir araya toplamış. İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir” dedi.

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Selim Kotil: İstanbul’un bütün balıkları kaçtıSelim Kotil: İstanbul’un bütün balıkları kaçtı
Mehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların lideriyle görüştüMehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların lideriyle görüştü

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.