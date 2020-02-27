AK Parti Sözcüsü'nden flaş İdlib açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Ömer Çelik'in gazetecilere yaptığı açıklamada öne çıkan satır başları şöyle;

'Bu çerçevede bütün bunların notlarını alıyoruz, genel merkez olarak tasnif ediyoruz, çalışıyoruz. Bugün de 53 arkadaşımızla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İdlib’de şehitlerimiz var, Allah’tan rahmet diliyoruz.

Kararlı bir mücadeleyle bunu darmadağın ettik ve bölgemizde yeni bir terör oluşumunun önüne geçmiş olduk. PYD terör örgütü birbirine zıt güçlerle de Esad güçleriyle bağlantı kurmaya çalışarak amacına ulaşmaya çalışıyor. Herkesin kullanımına uygun bir örgüt. Bu mücadeleyi sınır ötesinde yapmazsak sınırlarımızın içinde yapmak zorunda kalacağız. Aynı zamanda Türkiye’nin taşıdığı yük, son derece yüksektir. Neredeyse bir AB’deki küçük bir ülkenin nüfusunun yarısı kadar misafirimiz var. Ölümden kaçtı insanlar. Ama bundan sonrasını Türkiye’nin kaldıracak bir gücü yoktur.

İdlib’de rejimin katliamları neticesinde 1 milyon hareketlilik görülmektedir. Şu anda bu mücadele yeni bir göç dalgasını engellemenin yegane yoludur. İdlib’deki kararlılık kesin bir kararlılıktır. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır, rejimin kendi hattına çekilmesi için süre dolduğunda, TSK üzerine düşen vazifeyi yerine getirecektir. Türkiye’nin kararlılığı kimsenin sorgulayacağı bir karar değildir.'

