AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin, "Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır." dedi.

Çelik, oyunu kullanmak üzere merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki ilkokula giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra 1071 numaralı sandığın olduğu salona geçen Çelik, buradaki görevlilerle tokalaştı ve oyunu kullandı.

Çelik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm siyasi partiler ve ittifakların seçim süreci boyunca iddialarını anlattığını söyledi.

Açık bir propaganda süreci yaşandığını belirten Çelik, "Herkesin ne dediğini, ne talep ettiğini, memleket için neyi amaçladığını vatandaşımız duydu. Dolayısıyla artık karar milletindir." ifadesini kullandı.

Çelik, vatandaşın vereceği kararı baş tacı gibi taşıyacaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük gücü demokrasisidir. Sandık yoluyla Türkiye'nin yönetilmesine, hükümetin kurulmasına, belediyelerin yönetilmesine karar vermesi Türkiye'nin en büyük gücü ve kuvvetidir. Bir kere daha sandığa gitme yönündeki bu büyük iradeyi selamlamış oluyoruz. Hepimiz oyumuzu kullanıyoruz, bu ülkenin vatandaşları olarak geleceğimize karar veriyoruz. Umarım demokrasimizi güçlendiren, istikrarı güçlendiren, Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürümesini sağlayan bir netice sandıkta tecelli eder."