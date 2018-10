AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (3)

Şunu da bilelim, eğer Türk milleti kavramını herhangi bir etnik kökene, dışlayıcı bir yaklaşıma indirirsek o zaman her zaman savunduğumuz tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı büyük bir zarar görür. Etnik kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız, büyük Türk milleti kavramının içindedir. Etnik kökene göre insanları etiketlemek olmaz. Bizim milli kimliğimiz çayın içinde erimiş şeker gibidir. Onu çay kaşığı gibi insanların gözüne sokarak yaşatmıyoruz. Çayın içinde erimiş bir şeker gibi günlük hayatımızda ananelerimizde, davranışımızda, siyasal tutumlarımızda ve her yerde bunu her gün görüyoruz. Milli kimlik, çayın içinde erimiş bir şeker gibi hayatın her alanına nüfuz etmiştir, herhangi bir şekilde çay kaşığı gibi insanların gözüne sokularak yaşatılan bir şey değildir, birtakım insanları dışlayarak yaşatılan bir şey değildir."

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli kimliğin, Avrupa'da ulus devletlerin kurulmasından sonra devlet eliyle yaratılmış, ulus kavramının neticesi olarak ortaya çıkmış bir milli kimlik de olmadığının, tarihin içerisinden süzülerek geldiğinin, bedelinin ödendiğinin ve ve hak edildiğinin altını çizdi.