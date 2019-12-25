HABER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 08:54 | Son Güncelleme

Çelik, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Harran'da yaşam" ve "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Çelik, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafına oy verdi.

Çelik, fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunarak, şöyle konuştu:

"Bunun anlamı çok büyük. Çünkü dünyanın her tarafında Avrupa'da, özellikle Avrupa'daki ülkelerin askerlerini göçmenleri ülkelerinden uzak tutmak için kullanıyorlar. Ya da hepimizin bildiği Aylan bebek gibi çocukların botlarını bakıyorsunuz onların bir takım silahlı kuvvetleri batırıyorlar. Bu fotoğrafta dünyanın sırtını çevirdiği ve silahlı gücünü göçmenlere karşı kullandığı dünyada bizim silahlı gücümüzü barış için ve bu çocukları kurtarmak için kullandığımızı gösteren çok anlamlı bir fotoğraf. Bizim terörle mücadelemizin nasıl barış amaçlı olduğunu, bu çocuklara sahip çıkma amaçlı olduğunu ve kendimiz için istediğimiz barışı coğrafyamız için de istediğimizi gösteren bir fotoğraf. Bence çok anlamı bu. Bu fotoğraf tek başına bizim yıllardır ne yaptığımızı ve ne yapmaya çalıştığımızı çok iyi gösteriyor."

Yaşam kategorisinde Halil Fidan tarafından çekilen "Harran'da yaşam" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanan Çelik, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğrafını seçti.

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Jean Monnet programı mezunlarıyla buluştuDışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Jean Monnet programı mezunlarıyla buluştu
Mansur Yavaş canlı yayında 'rüşvet' iddialarına yanıt verdiMansur Yavaş canlı yayında 'rüşvet' iddialarına yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş canlı yayında 'rüşvet' iddialarına yanıt verdi

Mansur Yavaş canlı yayında 'rüşvet' iddialarına yanıt verdi

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Sinan Aygün Ankara'daki rüşvet iddiaları hakkında ifade verdi

Sinan Aygün, savcıya ifade verdi

AK Parti'de 3 ilçe başkanı istifa etti

AK Parti'de 3 isim istifa etti

Son dakika! Libya ile mutabakat sonrası Meclis'te tezkere hazırlığı

Meclic'te Libya tezkeresi hazırlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.