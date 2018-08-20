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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması) Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması) Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur."


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adana Ömer Çelik

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