AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları:

Emeğin ve alın terinin kutsal olduğu bir gelenekten geliyoruz, işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz.

Venezuela'da bir darbe girişimi başladı ve olaylar sürüyor. Muhalif lider sokağa çıkın çağrısı yaptı. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Maduro'nun ve anayasanın etrafında kenetlenmiş gözüküyor askeri kuvvetler.

ABD'nin devlet başkanı atama girişimi yanlıştır.

Latin Amerika'nın darbelerle mücadele geçmişi var. Muhalif denilenlerin çok iyi dersler çıkarması gerekirdi.

Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez.

Uluslararası hukuk ABD tarafından çiğnenmektedir.

Bazen bize soruluyor. Niçin taraf oluyorsunuz diye. Biz hiçbir ülkenin iç siyasetinde taraf değiliz. Biz her türlü darbeye karşıyız. Seçilmiş kişilerden yanayız.

Venezuela halkının yanındayız, seçilmiş iradenin yanındayız. Herkesin demokratik ilkelere bağlı olması gerekiyor.

ABD'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLER KARARI



Buradaki Müslüman Kardeşler gibi hukuka bağlı, şiddetten uzak durmuş organizasyonu terör örgütü olarak ilan ederseniz fırsatı DEAŞ'a açmış olacaksınız. Bunun tabii ABD ve Ortadoğu açısından da sorun olacaktır.