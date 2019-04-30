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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 21:10 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklama yapıyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları:

Emeğin ve alın terinin kutsal olduğu bir gelenekten geliyoruz, işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz.

Venezuela'da bir darbe girişimi başladı ve olaylar sürüyor. Muhalif lider sokağa çıkın çağrısı yaptı. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Maduro'nun ve anayasanın etrafında kenetlenmiş gözüküyor askeri kuvvetler.

ABD'nin devlet başkanı atama girişimi yanlıştır.

Latin Amerika'nın darbelerle mücadele geçmişi var. Muhalif denilenlerin çok iyi dersler çıkarması gerekirdi.

Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez.

Uluslararası hukuk ABD tarafından çiğnenmektedir.

Bazen bize soruluyor. Niçin taraf oluyorsunuz diye. Biz hiçbir ülkenin iç siyasetinde taraf değiliz. Biz her türlü darbeye karşıyız. Seçilmiş kişilerden yanayız.

Venezuela halkının yanındayız, seçilmiş iradenin yanındayız. Herkesin demokratik ilkelere bağlı olması gerekiyor.

ABD'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLER KARARI

Buradaki Müslüman Kardeşler gibi hukuka bağlı, şiddetten uzak durmuş organizasyonu terör örgütü olarak ilan ederseniz fırsatı DEAŞ'a açmış olacaksınız. Bunun tabii ABD ve Ortadoğu açısından da sorun olacaktır.

Demokratik siyasetin önünü tıkama girişimidir.

İSTANBUL İÇİN İTİRAZLAR

Sürekli olarak bizim baskı yaptığımızı bizim bu baskı yoluyla süreci yönlendirmeye çalıştığını söyledi. Bir kere hakim ve savcıların onuruyla oynayan kişinin yasama sistemi içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz. Siz kararları eleştirebilirsiniz ama siz hakim ve savcılara 'köleler' diye hitap ederseniz aynı şekilde ifadeye siz maruz kalırsınız. Bu son derece yanlış bir tutumdur.

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Ömer Çelik ak parti

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