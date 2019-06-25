AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

Kimin kazandığın daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır.

Demokrasimiz coğrafyaya ilham kaynağı olarak devam ediyor.

Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz.

Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.

Her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsediyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın.

Türkiye demokrasisi yolundan sapmayacak, AK Parti buna güç vermeye devam edecek.

Önümüzdeki seçimsiz dönemi çok iyi değerlendireceğiz.

İdlib'deki gerginliği azaltma çabamızın rejim tarafından engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. 300 bin kişi yerinden oldu. Bu konuyla ilgili Rusya'ya sürekli açık tutumuzu iletiyoruz. Rejimin ihlallerine karşı herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.

(Cemal Kaşıkşı cinayeti soruşturması) Raporun objektif şekilde hazırlandığını görüyoruz, raporun tamamına katılıyoruz.

Yargı Kaşıkçı soruşturmasını şeffaf bir şekilde yürütüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

