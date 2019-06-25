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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 18:09 | Son Güncelleme

AK parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun.

İstanbul ilçelerinde, Meclis'te büyük başarıya imza attık.

Milli irade tecelli etmiştir.

Binali Yıldırım büyük gayret sarf etti.

Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.

Cumhur ittifakı ruhunu destekleyen MHP teşkilatına ve Bahçeli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.

YSK seçim sürecini başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz.

Yakın dönemde seçim sıklığı konusunda yorgunluk tartışmaları meydana geldi. Demokrasi, bedel isteyen bir kazanım.

Demokrasimiz coğrafyaya ilham kaynağı olarak devam ediyor.

Kimin kazandığın daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır.

Milli iradeyle kavga edilmez, milli iradeye tabi olunur.

25 yıllık yerel yönetim iktidarı el değiştirirken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir.

Diktatörlük safsatasından başlayarak Türkiye düşmanları devreye girmişti." Demokratik olgunluk gösterilmiştir.

Her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsediyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın.

Türkiye demokrasisi yolundan sapmayacak, AK Parti buna güç vermeye devam edecek.

Önümüzdeki seçimsiz dönemi çok iyi değerlendireceğiz.

İdlib'deki gerginliği azaltma çabamızın rejim tarafından engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. 300 bin kişi yerinden oldu. Bu konuyla ilgili Rusya'ya sürekli açık tutumuzu iletiyoruz. Rejimin ihlallerine karşı herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.

(Cemal Kaşıkşı cinayeti soruşturması) Raporun objektif şekilde hazırlandığını görüyoruz, raporun tamamına katılıyoruz.

Yargı Kaşıkçı soruşturmasını şeffaf bir şekilde yürütüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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