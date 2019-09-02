AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Beştepe'de Adli Yıl açılışı) Tartışma nedeni ideolojik yaklaşım. Böyle bir günde son derece önemli bir toplantı olarak ortaya çıkmıştır.

Lübnan'ın Osmanlı için devlet terörü sözlerini kınıyoruz. Açıklamanın kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz.

Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok.

Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım.

AYRINTILAR GELİYOR...

