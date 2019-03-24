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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 22:14 | Son Güncelleme

Çelik, iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği kentte, Seyhan ilçesindeki bazı iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa "Hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Esnafla sohbet eden Çelik, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Çelik, 31 Mart’taki seçimlere değindiği ziyaretlerinde, vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

Bir restoranda yemek yiyen Çelik, esnaf ve vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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